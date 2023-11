La risposta di Joselu, attaccante spagnolo del Real Madrid, alle parole di Pique sulle vittorie dei blancos

Joselu, attaccante del Real Madrid, ha parlato a El Partidazo de COPE.

PAROLE – «Pique? Cavolo, se non si ricorda quella Champions, non so quale dovrebbe essere ricordata. Non solo per quello che è successo nelle partite precedenti, ma in finale… Penso che sia un titolo che non potrà mai essere dimenticato. Non so perché abbia detto questo. Forse è perché è del Barça ed è invidioso».

