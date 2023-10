Kepa ha convinto il Real Madrid in questi primi mesi dal suo arrivo per sostituire l’infortunato Courtois, ma non vuole spendere troppi soldi per confermarlo

Secondo quanto riportato dal Sun, troppi i 20 milioni che il Chelsea ha chiesto per il riscatto e quindi i blancos studiano la mossa. Probabile inserimento di Lunin nella trattativa ma i blues al momento sono titubanti.

