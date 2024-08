Gli otto match del maxi girone di Champions presentano sfide di grande fascino tra le più titolate d’Europa e tanti match assolutamente da vincere.

Nella magica tela del calcio internazionale il Milan si appresta ad affrontare una serie di avversari tanto stimolanti quanto variati, in un supergirone che promette scintille e confronti ad alto tasso di spettacolarità. Da un viaggio verso la leggendaria Madrid per affrontare il Real, fino alla sfida casalinga contro il Liverpool, passando per incontri con squadre come il Bayer Leverkusen, il Bruges e la Stella Rossa, fino a raggiungere la Dinamo Zagabria, il Girona e lo Slovan Bratislava, per il Diavolo si prospetta un autunno caldo, sul campo come nelle gradinate. Vediamo prima di tutto le tre big che affronteranno i rossoneri.

Il glorioso cammino del Real Madrid

Il Real Madrid rappresenta un punto di riferimento incontestabile nel panorama calcistico mondiale. Con 15 trionfi in Champions League, di cui 3 conquistati negli ultimi 6 anni e 2 nelle ultime tre stagioni sotto la guida di un maestro come Carlo Ancelotti, le “Merengues” si impongono come avversari di temibile calibro. Il canto “Somos los reyes de Europa” che risuona dal Fondo Sur del Bernabeu non è solo un inno di tifoseria, ma una verità consolidata nel tempo, che pone il Real Madrid al centro di una stagione ricca di sfide e di potenziali trionfi, anche alla luce di un calendario fitto che prevede fino a 72 partite tra club e competizioni internazionali.

Foto Getty/Uefa/Image Sport

Liverpool: tra passato glorioso e nuove aspirazioni

Il Liverpool, con la nuova guida tecnica di Arne Slot, cerca di riconquistare una posizione di prestigio in Champions League dopo un periodo di transizione. La vittoria del 2019, seguita da sconfitte nelle finali del 2018 e del 2022, testimonia un legame profondo con la competizione, che il nuovo “re di Anfield” intende rafforzare. L’acquisto di Federico Chies e l’arrivo di Mamardashvili in porta dal Valencia sono segnali di un rinnovamento che mantiene però un rispetto profondo per “quel gruppo straordinario di uomini” ereditato da Klopp. Le prime vittorie in Premier League suggeriscono che il Liverpool non ha perso il proprio spirito competitivo, anche se le vere prove attendono nell’arena europea.

Sfide e incognite: il viaggio del Milan

Per il Milan, la strada tracciata preannuncia incontri ricchi di fascino storico e sfide tattiche. Oltre ai colossi Madrid e Liverpool, la squadra rossonera si misurerà con avversari che, sulla carta, offrono opportunità ma anche insidie nascoste. Squadre di assoluto livello come il Bayer Leverkusen ed outsiders come il Bruges, la Stella Rossa, la Dinamo Zagabria, il Girona e lo Slovan Bratislava rappresentano un variegato campionario di stili di gioco e tradizioni calcistiche, da cui il Milan dovrà sapersi districare con abilità e determinazione. In particolare, l’incognita Girona pone interrogativi stimolanti, mentre gli incroci con figure del calibro di Ancelotti, Mbappé, Xabi Alonso e Salah aggiungono ulteriori note di interesse a un girone già denso di spunti narrativi.

In conclusione, la fase a gironi vede il Milan dinanzi a una prova di resilienza e di ambizione, in un contesto europeo che non concede spazio a esitazioni. Le sfide con il Real Madrid, il Liverpool ed il Leverkusen, in particolare, saranno l’occasione per testare il proprio valore contro il meglio che il calcio continentale ha da offrire, mentre gli incontri con le altre squadre offriranno occasioni preziose per consolidare il cammino verso le fasi avanzate della competizione. Il pallone, come sempre, sarà al centro di un racconto che promette emozioni e sorprese, in quella che si prospetta come un’autentica celebrazione del calcio a livello europeo.

