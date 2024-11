Un Milan sontuoso sbanca meritatamente il Bernabeu con una prestazione maiuscola fatta di gioco di squadra e grande attenzione. Ecco le pagelle della rosea di oggi.

Milan 8

Prova da ricordare e successo meritato. Nei momenti difficili soffre e poi colpisce.

Maignan 7,5

Para bene tre volte su Mbappé ed è attento sulle conclusioni di Modric e Tchouameni. Nel finale rischia con i piedi, poi però disinnesca Brahim Diaz.

Emerson Royal 6

Errore grave su rigore concesso a Vinicius, ma si fa perdonare correndo molto e servendo un gran cross a Leao. Tenace.

Thiaw 7,5

Alla prima stagionale da titolare in Champions, di testa firma il vantaggio e dimostra di essere tornato su discreti livelli. Poche distrazioni e un paio di interventi decisivi.

Tomori 7,5

Si mette alle spalle le panchine in Serie A e sfida Mbappé. Duello complicato, ma si batte e sta sempre in partita con la testa. Guida bene la linea.

Hernández 7

Sta attento a non sbilanciare la squadra e copre le spalle a Leao, anche se quando può avanza. Prova di notevole intelligenza tattica e personalità. Sta tornando al top.

Musah 7

Esterno offensivo nel 4-2-3-1, ma in fase di non possesso fa il terzino destro. Copre tutta la fascia destra con personalità e stando attento a non sbagliare.

Fofana 7,5

In mezzo al campo fa un figurone. Corre per due, copre gli spazi, palleggia e si fa sentire sempre con i suoi tackle. Per gli equilibri rossoneri è decisivo. Grande acquisto.

Tijjani Reijnders

Reijnders 8

Giocatore totale e di una qualità incredibile. Non soffre l’inferiorità numerica in mezzo, arriva al tiro, lotta e imposta. Quarto gol segnato nelle ultime tre gare.

Pulisic 7

Batte l’angolo dell’1-0, prova il tiro, dribbla ed è continuo. Si conferma uno dei rossoneri più in forma e dà una bella mano anche in fase di non possesso.

Morata 7,5

Non segnava da sei partite e scegli forse quella migliore per sbloccarsi. Settimo gol da ex contro il Real. Tanto sacrificio e un palo colpito prima di uscire.

Leao 8

Più continuo nel coprire, dà il meglio quando attacca. Determinante per il 2-1, sfiora il 3-1 e poi serve l’assist del tris. Sbaglia due ripartenze, ma il vero Leao è tornato.

Abraham 6

Dà respiro allo stanco Morata, prova ad attaccare la profondità, ma non si dimentica di tornare e di fare pressione. Utile alla causa in un finale di sofferenza.

Okafor s.v.

Entra al posto di Leao per dà una mano a coprire la fascia sinistra. Anche lui è prezioso e aiuta la squadra che ha arretrato il baricentro.

Loftus-Cheek 6,5

Dentro per Pulisic con l’obiettivo di dare più copertura, più sostanza e più corsa nei duelli aerei. Una grande parata di Lunin gli nega la gioia del gol. Il suo mattone lo porta.

Calabria s.v.

Pavlovic s.v.

Fonseca 8

E’ la sua grande vittoria. Disegna un Milan di ferro, che si difende, ma che sa anche giocare e ripartire. Evidenzia i limiti attuali del Real e prende tre punti pesanti.

