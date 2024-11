Il Milan pare li abbia messi nel mirino e potrebbe sfruttare il momento no della Roma per piazzare la zampata vincente.

Nel calcio, le dinamiche di mercato e le performance stagionali delle squadre spesso si intrecciano creando scenari inaspettati. In questo contesto, emerge con prepotenza la situazione critica della Roma, un club storico del calcio italiano che sembra attualmente attraversare un periodo turbolento, tanto da attirare l’attenzione del Milan, pronto a colpire con un doppio acquisto dalla capitale.

L’esperienza di Juric alla Roma è sempre più in bilico, soprattutto dopo la sconfitta di Verona rimediata negli ultimi minuti di partita e oltretutto in rimonta. Il futuro non appare limpido e il Milan prova ad approfittarne corteggiando due profili davvero molto interessanti.

Crisi in casa Roma: un ciclo al capolinea

La Roma sta vivendo una delle fasi più complesse della sua recente storia sportiva. Con soli 13 punti in 11 giornate, la squadra si trova ben lontana dai suoi obiettivi stagionali, in primis quello di qualificarsi per la prossima Champions League. La situazione è ulteriormente complicata dall’esonero dell’iconico Daniele De Rossi, avvenuto dopo soli quattro turni e tre punti guadagnati, segnale di una gestione sportiva che non trova stabilità. A prendere il suo posto è stato Juric, il quale, nonostante l’entusiasmo iniziale, non è riuscito a invertire la rotta, proseguendo sulla linea di prestazioni negative.

Un Milan alla finestra

In questo scenario di incertezza, il Milan sembra voler approfittare – scrive Milanlive.it – della crisi della Roma, puntando a rafforzare la propria rosa con due pedine chiave del club capitolino, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. Entrambi i giocatori, simboli di una squadra che sta faticando a ritrovare il proprio splendore, potrebbero lasciare la capitale per iniziare un nuovo capitolo della loro carriera a Milanello. Mancini, con la sua esperienza, potrebbe apportare solidità alla difesa rossonera mentre Pellegrini, seguendo le orme di Alessandro Florenzi, potrebbe trovare una nuova dimensione nel centrocampo milanista. Nonostante entrambi i giocatori siano ancora lontani dalla scadenza dei loro contratti, con Mancini legato alla Roma fino al 2027 e Pellegrini fino all’anno precedente, il Milan sembra disposto a investire per poterli portare nella propria rosa. Questa mossa potrebbe non solo rafforzare la squadra milanese ma anche dare alla Roma la liquidità necessaria per una rivoluzione estiva, aprendo un nuovo capitolo nella storia del club.

Il doppio colpo che profuma di opportunità

La possibilità di un “pacchetto completo” che veda Pellegrini e Mancini trasferirsi al Milan solleva interessanti questioni riguardanti le dinamiche di mercato e la strategia delle due società. Da un lato, il Milan cerca di consolidare la propria squadra puntando su giocatori di provata affidabilità; dall’altro, la Roma potrebbe avere l’opportunità di rivoluzionare il proprio roster, facendo spazio per nuovi talenti e una possibile nuova direzione tecnica.

