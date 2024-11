Vigilia di Real Madrid-Milan, Ancelotti non dimentica il proprio passato e al contempo avverte i suoi sulla sfida di domani.

Domani al Santiago Bernabeu di Madrid andrà in scena uno dei grandi classici della Champions League: Real Madrid-Milan. In uno degli stadi più iconici del calcio si affronteranno infatti la prima e la seconda squadra che vantano il maggior numero di vittorie della massima competizione europea.

Il Real Madrid arriva alla sfida dopo il rinvio della gara di Liga contro il Valencia, in seguito all’alluvione che ha colpito la città spagnola, il Milan invece dopo la vittoria di misura in quel di Monza che ha ridato ossigeno a Fonseca e ai suoi.

Rispetto per Valencia

Prima di addentrarsi in temi prettamente di campo, Carlo Ancelotti ha voluto spendere parole di vicinanza per quanto accaduto a Valencia in seguito alla calamità naturale che ha colpito e flagellato nelle ultime ore la città spagnola. Il tecnico del Real Madrid, ai microfoni di Sky Sport, ha infatti affermato: “Sento di voler parlare il meno possibile di calcio, per rispetto a Valencia. Lo facciamo, anche se con poca voglia, perché è il nostro lavoro”. Ha poi proseguito sottolineando che “è’ normale che ci siano frustrazione e tristezza. Quello che è successo è incredibile. Non voglio giudicare la politica, mi spiace solo per le persone. E’ difficile pensare che nel 2024, con tutte le informazioni metereologiche, possano succedere queste cose”.

Sulla sfida contro il Milan

Carlo Ancelotti ha poi parlato della sfida che aspetta il suo Real Madrid domani al Bernabeu contro il suo grande passato, il Milan. L’ex rossonero ha ammesso che “sarà una partita speciale per i miei trascorsi. Sarà una gara molto bella penso”. Ha proseguito avvertendo i suoi di quelli che saranno i pericoli maggiori della sfida contro i rossoneri, sottolineando che “il Milan non è partito bene, è una squadra molto pericolosa che ha grande qualità. Ha molto potenziale ma ancora non è riuscito a tirarlo fuori tutto. Dobbiamo cercare di adattare il nostro gioco alle caratteristiche dei nostri giocatori”.

Champions League

Real Madrid-Milan: la storia del calcio

Quando Real Madrid e Milan si affrontano in Champions League i ricordi di tanti tifosi rossoneri tornano al lontano 19 aprile 1989 quando in un San Siro pieno per le grandi occasioni, gli uomini di Sacchi si imposero 5-0 contro i grande campioni spagnoli. Nota curiosa che in quella roboante vittoria uno dei gol rossoneri portò proprio la firma di Carlo Ancelotti che, negli avvenire, avrebbe scritto la storia da allenatore prima al Milan e poi proprio al Real Madrid.

