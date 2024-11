L’amore tra Leao e il Milan potrebbe interrompersi a breve. Il portoghese è sempre più un caso e ora spunta l’ombra di Mendes.

Il Milan sbanca Monza ma i problemi in casa rossonera non sembrano essersi disciolti. Restano infatti ancora nubi sul cielo di Milanello che nelle prossime settimane sarà bene chiarire e risolvere per il bene di tutti, soprattutto per il bene della squadra.

Domani il Milan è atteso da una partita molto delicata, al cospetto dei Campioni d’Europa in carica contro i quali sarà necessario sfoderare una prestazione maiuscola e di personalità. La versione opaca vista al Monza non è infatti sufficiente per uscire indenni da un campo così complicato come il Bernabeu, soprattutto valutando il valore degli avversari.

Leao in campo contro il Real Madrid

Dalle ultime indiscrezioni Fonseca dovrebbe concedere a Leao una maglia da titolare contro il Real Madrid, occasione che il portoghese non vuole e non deve lasciarsi sfuggire. Sfoderare una prestazione maiuscola in una delle gare più attese e importanti della stagione del Milan potrebbe offrirgli l’opportunità di cancellare con un colpo di spugna tutte le recenti critiche che ha ricevuto, riabilitando la propria indispensabilità sia agli occhi dei tifosi, e sia soprattutto a quelli di Fonseca che, contro il Monza, gli aveva “regalato” la terza panchina consecutiva.

Leao vicino all’addio? L’ombra di Mendes sul suo futuro

La situazione tra Rafa Leão, attaccante del Milan, e il tecnico Paulo Fonseca abbia raggiunto un momento critico. Le dichiarazioni di Fonseca, in occasione della conferenza stampa seguita alla vittoria sul Monza, sottolineano una chiara intenzione di trattare tutti i giocatori su un piano di parità, senza concedere status speciali, malgrado gli indiscutibili talenti di Leão che in passato gli hanno valso il titolo di miglior giocatore della squadra con incluso uno scudetto. Il talento e le potenzialità di Leão sono indiscussi dentro il Milan, ma la sua prima parte di stagione, con un solo gol in campionato e tre panchine consecutive, ha portato a una devalorizzazione del suo cartellino, oggi stimato tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra ben al di sotto della clausola da 175 milioni fissata dal club. La situazione è ulteriormente complicata dall’interesse di club come il Barcellona e alcune squadre saudite, pronte a sfruttare la situazione a loro vantaggio. Nello scenario di un potenziale trasferimento di Leão, un ruolo chiave è giocato dall’agente Jorge Mendes – scrive Calciomercato.com – figura di spicco nel calcio mondiale per le sue capacità negoziali. La sua vicinanza con la dirigenza del Barcellona e la famiglia di Leão suggerisce la possibilità di un trasferimento, non immediato data la situazione finanziaria dei catalani, ma certamente in preparazione per l’estate.

Rafael Leao

Un futuro sospeso tra decisioni e risultati

L’incertezza riguarda non solo la permanenza di Leão al Milan ma anche la posizione di Fonseca come allenatore, entrambi apparentemente appesi ai risultati futuri. Mentre Leão sembra contemplare un’eventuale partenza, il futuro di Fonseca sembra discernersi principalmente attraverso le prestazioni della squadra, fino ad ora non esaltanti. La partita contro il Real Madrid appare come una potenziale occasione per una tregua, sebbene le speranze rimangano temperate.

