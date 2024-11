La vigilia di Real Madrid si carica di adrenalina dopo le parole di Morata che stanno letteralmente facendo sognare i tifosi.

Domani al Santiago Bernabeu di Madrid andrà in scena uno dei grandi classici della Champions League: Real Madrid-Milan. In uno degli stadi più iconici del calcio si affronteranno infatti la prima e la seconda squadra che vantano il maggior numero di vittorie della massima competizione europea.

Vigilia europea ricca di adrenalina dopo le parole di Alvaro Morata che fanno letteralmente sognare i tifosi rossoneri. Oltre alla sfida di domani del Bernabeu, Morata si è poi concentrato su Leao svelando alcuni retroscena davvero molto importanti, soprattutto visto il momento poco brillante del portoghese.

Il momento di Morata

L’attaccante spagnolo arrivato al Milan nel corso dell’ultima estate dall’Atletico Madrid è entrato subito nei cuori dei tifosi rossoneri grazie al suo grande impegno e voglia di mettersi a disposizione della squadra. Fin dal suo debutto, lo scorso 17 agosto in Milan-Torino, Alvaro Morata ha fatto capire di che pasta fosse e quanto conti per lui fare bene in rossonero. Il numero 7 del Milan non ha trovato molto la via della rete in stagione ma il lavoro a servizio della squadra gli ha fatto meritare il plauso di Fonseca che lo ritiene indispensabile. Spesso infatti gioca lontano dalla porta, muovendosi come raccordo tra centrocampo e attacco.

Morata è on fire, e su Leao…

Alvaro Morata, intervistato da The Athletic, alla domanda se Milan e Real Madrid avessero la stessa aura ha risposto che “è esattamente così, prima di venire a Milano tutti mi dicevano che l’aria che si respira qui è diversa. Basta venire a mangiare al ristorante qui a Milanello. Ti guardi intorno e vedi tutti i giocatori che hanno vinto trofei con il Milan. Per me, il Milan ha sempre avuto un ruolo importante nella storia del calcio”. Prosegue poi il discorso parlando di Leao, sempre al più centro di critiche e indiscrezioni in merito al proprio futuro. Lo spagnolo rivela che “Rafa ha talento. È il miglior giocatore della squadra e deve solo continuare a fare quello che sta facendo. È solo una fase e, spesso, è così per i giocatori d’attacco. Un grande gol o uno facile saranno sufficienti per fargli ritrovare la fiducia. Non è facile. Tutto ciò che fa Rafa fa rumore, ma è importante per noi e abbiamo bisogno di lui. Lo sa perfettamente. Sta lavorando sodo ed è solo una fase. Il suo momento arriverà e ci farà vincere”.

Christian Pulisic e Rafael Leao

Il sogno Champions

L’ambizione di Alvaro Morata non ha confini, al punto che alla domanda se il Milan possa tornare a vincere la Champions League ha affermato che “nel calcio non si sa mai. L’anno scorso il Borussia Dortmund non stava andando bene in campionato o in generale, ma hanno raggiunto comunque la finale di Champions League. E chissà se il tiro di Fullkrug fosse entrato e non avesse colpito il palo forse il Borussia ora sarebbe campione d’Europa. Questa è la bellezza della Champions League. Ogni anno ci sono squadre che nessuno si aspetta. Dobbiamo crederci. Siamo il Milan e dobbiamo puntare a vincere tutto. Se perdi contro una squadra di vertice è perché è la Champions League, ma siamo obbligati a pensare di potercela fare. Dobbiamo pensare che sia possibile”.

