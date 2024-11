Manca davvero pochissimo al fischio d’inizio di Real Madrid-Milan. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Fonseca e Ancelotti.

Il Santiago Bernabeu è pronto ad aprire le proprie porte per ospitare il derby d’Europa tra Real Madrid e Milan. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00. La vigilia della partita è stato senza dubbio condizionato da quando accaduto a Valencia, un’alluvione senza precedenti che ha causato – purtroppo – oltre 100 vittime.

Fonseca stupisce ancora nelle scelte dell’undici contro il Real Madrid. Il portoghese si presenta al Bernabeu con scelte forti che attendono la verifica del campo. Il mister non si è nascosto e alla vigilia della sfida ha affermato, senza mezzi termini, che il Milan non si accontenterà del pareggio.

Milan: pronto a stupire

Paulo Fonseca ha dimostrato ancora una volta di avere una forte personalità. La vigilia della gara contro il Real Madrid è stata letteralmente vissuta a 100km/h per il tecnico rossonero che, a differenza di quanto avrebbero fatto altri, non ha nascosto l’ambizione di provare a vincere seppur a cospetto di una grande del calibro del Real Madrid. Messaggio forte e chiaro ai suoi ragazzi, a cui ha fatto eco anche la dichiarazione di Alvaro Morata che ha ribadito con orgoglio che Real Madrid e Milan hanno la stessa aura in Champions League. Insomma, con ogni probabilità assisteremo a una grande partita questa sera. Di seguito le scelte ufficiali di formazione rispettivamente di Paulo Fonseca e di Carlo Ancelotti.

La formazione ufficiale del Milan

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; LoftusCheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca

Paulo Fonseca

La formazione ufficiale del Real Madrid

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Modric, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All.: Carlo Ancelotti

