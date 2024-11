Che sia un leader del nuovo Milan di Fonseca non ci sono più dubbi ormai, per lui parlano le prestazioni. Ma il rinnovo? Le ultime a riguardo.

Il Milan sta vivendo una stagione, fino ad oggi, tra alti e bassi, ma nonostante queste incertezze sta emergendo con sempre maggiore prevalenza un vero e autentico leader all’interno dello spogliatoio rossonero.

Oltre che leader nello spogliatoio, il suo apporto in campo è in continua crescita così come le sue prestazioni che lo stanno consacrando anche a livello internazionale. I tifosi si chiedono ora se il giocatore abbia intenzione di firmare o meno il rinnovo con il Milan, soprattutto dopo quello emerso nelle ultime ore.

Real Madrid-Milan: la gara della verità

Il Milan pare aver trovato un leader sempre più influente in rosa, sia in campo che negli spogliatoi. I tifosi si chiedono ora quando arriverà il suo rinnovo con il Milan. Prima però c’è da pensare alla gara di questa sera che si annuncia essere un vero e proprio snodo cruciale per la stagione rossonera. Il Milan non andrà a Madrid per pareggiare ma, come da suo dna, per provare a vincere. Fonseca non si è nascosto infatti alla vigilia del match e, con autorevolezza e anche un pizzico di spregiudicatezza, ha lanciato chiaramente il guanto di sfida al collega Carlo Ancelotti. La sfida si presenta ovviamente dura per i rossoneri, valutando l’enorme tasso tecnico che abbonda nell’undici madrileno ma il Milan è pronto a stupire ed è ardente di regalarsi una notte magica in quella si annuncia essere una delle fare più affascinanti della stagione rossonera.

Rinnovo in arrivo?

Mike Maignan, con le sue recenti dichiarazioni, ha mostrato una dedizione totale al gioco e alla squadra, mettendo in secondo piano la questione del rinnovo contrattuale in favore dell’impegno sul campo. L’enfasi sul “giocare con lo spirito di famiglia” e l’importanza di essere “concentrati sul lavoro” per ottenere risultati positivi rivelano non solo la maturità professionale del portiere ma anche una marcata leadership che transcende il semplice ruolo di guardiano della porta. Questa leadership, riconosciuta e apprezzata dal club, conferma il forte interesse del Milan a conservare le qualità di Maignan all’interno della squadra. Il Milan, consapevole della centralità di Maignan per il progetto tecnico, sta avanzando nella trattativa per il rinnovo del contratto. L’intenzione di “blindare” il giocatore è chiara, e non sorprende che il club sia pronto a riconoscere il valore dell’estremo difensore anche in termini economici. Attualmente ricevendo un compenso netto di 2,8 milioni di euro a stagione, Maignan potrebbe vedere il suo stipendio raddoppiato, arrivando a percepire circa 5 milioni di euro netti annui, bonus inclusi. Questo adeguamento lo posizionerebbe tra i giocatori più remunerati dell’intero organico, riflettendo il ruolo cruciale che ricopre all’interno della formazione.

Mike Maignan

Verso una squadra ancora più competitiva

Mentre la trattativa per Maignan procede speditamente, il Milan non perde di vista l’obiettivo di rinforzare e consolidare la squadra su più fronti. Oltre a lavorare al rinnovo del portiere francese, l’attenzione del club si estende anche ad altri giocatori chiave, tra cui Matteo Gabbia e Tijjani Reijnders, i cui accordi sono vicini alla conclusione. Vi è anche un interesse marcato nel garantire la permanenza di Theo Hernandez, benché per lui le trattative richiedano più tempo. Questo approccio strategico nelle operazioni di mercato sottolinea l’ambizione del Milan di costruire una rosa competitiva e coesa, capace di affrontare le sfide future con determinazione e spirito di squadra.

LEGGI ANCHE Dal Real Madrid al Milan, Furlani tenta un altro colpo “Brahim Diaz”: ecco il piano

Leggi l’articolo completo Sempre più leader del Milan, ma il rinnovo? Il punto della situazione, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG