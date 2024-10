Il cammino in Europa del Milan è iniziato il salita e adesso si avvicina la partita con il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Non un bel momento per il Milan di Fonseca, che dopo aver balbettato in campionato si vede ancora a 0 punti in Europa. In Champions League, due ko su due incontri disputati per i rossoneri, che, dopo aver affrontato il Club Brugge in casa il prossimo 22 ottobre, si recheranno a Madrid per la sfida contro i campioni d’Europa in carica del Real prevista il 5 novembre. Le due sconfitte in Champions League pesano moltissimo sul giudizio che in casa rossonera si ha del lavoro fatto da Paulo Fonseca, finora indiziato numero uno a tutti i problemi. Non sarebbe nemmeno giusto dare solo colpe al tecnico portoghese, con la squadra che avrebbe dovuto fare di più in certi frangenti. Il cammino in Europa dei rossoneri ora è decisamente in salita e, […]

Leggi l’articolo completo Real Madrid-Milan, recupero in vista: ci sarà al Bernabeu, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG