L’algerino dopo l’infortunio in allenamento con la nazionale era stato operato. La zona interessata è particolarmente delicata e ci vorrà del tempo.. Nell’ambiente sportivo, pochi eventi hanno l’effetto di un infortunio chiave su una squadra. Questo è ancora più evidente quando la squadra in questione è l’AC Milan e il giocatore infortunato è Ismaël Bennacer, uno dei perni della mediana rossonera. La sosta obbligata di Bennacer, causata da un serio infortunio, ha posto non pochi grattacapi al tecnico Paulo Fonseca, preoccupato per le dinamiche di gioco e le strategie future della squadra. Questa problematica si articola su diverse facce, tutti meritevoli di un esame approfondito per comprendere le sfide e le possibili soluzioni che il Milan potrebbe adottare. L’assenza prolungata di Bennacer Risulta evidente quanto Bennacer sia centrale per le strategie di gioco del Milan. Il centrocampista ha subito una lesione di terzo grado al gemello mediale del polpaccio destro […]

Leggi l’articolo completo Milan, le ultime su Ismael Bennacer. L’infortunio che ha avuto non fa sperare per il meglio.., su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG