Rendimento da fuoriclasse per il fantasista americano, protagonista indiscusso di questo avvio di stagione. Sono davvero poche le note positive di questo inizio di stagione rossonero. La vittoria nel derby contro l’Inter, il rendimento di Gabbia e Maignan e infine, in cima a tutto, Christian Pulisic, il vero top player della squadra. Il numero 11 americano, dopo aver avuto un grande impatto l’anno scorso con la migliore stagione della carriera, quest’anno sta facendo, se possibile anche meglio. L’ex Chelsea al momento è in striscia aperta di gol da quattro partite consecutive di campionato: Venezia, Inter, Lecce e Fiorentina. Già idolo dei tifosi, appena arrivato a Milano, l’americano è diventato vero simbolo di questo club. In rossonero sta vivendo un magic moment, e tra le tante difficoltà riscontrate dal Milan finora, Pulisic rappresenta una delle poche luci nella nebbia milanese. Abile con entrambi i piedi, veloce, bravo dalla media distanza e soprattutto umile, senza mai creare polemiche inutili. Così Pulisic […]

Leggi l’articolo completo Theo e Leao? No, il vero Top Player adesso è Pulisic, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG