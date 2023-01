Nella sfida contro il Villarreal il Real Madrid è entrato nella storia, ma stavolta non per un risultato ma per aver messo in campo una formazione di tutti stranieri

Nella sfida contro il Villarreal il Real Madrid è entrato nella storia, ma stavolta non per un risultato ma per aver messo in campo una formazione di tutti stranieri.

In 121 anni i Blancos avevano sempre giocato con almeno uno spagnolo nell’undici titolare, ma contro il Villarreal questo non è successo. Ancelotti ha schierato undici stranieri. Oltre a questo non ha sorriso nemmeno il risultato visto che i galacticos sono usciti sconfitti per 2-1. Non è bastato il gol di Benzema a evitare la sconfitta.

L’articolo Real Madrid, per la prima volta nella storia nessuno spagnolo in campo proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG