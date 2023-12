Le parole di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, dopo la sentenza della Corte Europea a favore della Superlega

Florentino Perez, ai canali ufficiali del Real Madrid, ha così parlato dopo la sentenza sulla Superlega.

LE PAROLE – «Oggi abbiamo VINTO. Oggi hanno vinto il calcio, i tifosi, la libertà. È un grande giorno per la storia del calcio. Il calcio non sarà MAI più un monopolio. La Superlega sarà pienamente compatibile con le competizioni nazionali. Aperta a tutti e porterà sostenibilità economica. Mettere fine a un monopolio dopo tanti decenni non sarebbe stato facile. Coesistiamo con le nuove tecnologie».

