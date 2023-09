Quattro calciatori della Cantera del Real Madrid arrestati: hanno registrato e diffuso online del materiale pedopornografico

La polizia di Las Palmas ha arrestato quattro giocatori della Cantera del Real Madrid per aver diffuso del materiale pedopornografico online.

I fatti, come riportati da AS, risalgono allo scorso 6 settembre. La madre di una ragazza minorenne ha denunciato i quattro per aver ripreso la figlia durante un rapporto sessuale con uno dei suddetti calciatori e di aver condiviso il video su WhattsApp. AS riporta anche che nessun calciatore della prima squadra è stato coinvolto nella vicenda. Di seguito il comunicato del club.

«Il Real Madrid comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C hanno rilasciato una dichiarazione alla Guardia Civil in relazione ad una denuncia per la presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando il club avrà conoscenza approfondita dei fatti adotterà le misure opportune».

