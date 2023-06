Florentino Perez sta pensando di riportare Zinadine Zidane al Real Madrid: per lui un ruolo da dirigente per convincere Mbappé

Florentino Perez sta pensando a far tornare Zinadine Zidane al Real Madrid. Per lui però non sarebbe un ritorno da allenatore, ma da dirigente.

Secondo quanto riportato da AS, il ruolo pensato per il francese sarebbe quello di ‘dirigente ombra‘, per poter convincere Mbappé ad accettare la corte delle Merengues. Zidane dal canto suo però vorrebbe un ruolo più operativo e meno di facciata.

