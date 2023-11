Le parole di Rodrygo, attaccante del Real Madrid, sul litigio avuto con Lionel Messi durante Brasile-Argentina

Rodrygo ha parlato dopo la vittoria del Real Madrid contro il Napoli, tornando anche su Brasile-Argentina, partita in cui ha avuto un litigio molto duro con Messi, che ha avuto come conseguenza alcuni insulti razzisti in campionato. Di seguito le sue parole.

«Non posso parlarne, il Real non me lo permette».

