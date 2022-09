Real Madrid, spesa dei Blancos in casa City? Il club spagnolo punta all’acquisto di Cancelo e Haaland: la situazione

Come riferito da As, in estate il Real Madrid andrà all’assalto di Joao Cancelo, ritenuto come il giusto rinforzo per la fascia destra della squadra allenata da Ancelotti.

Ma non finsice qui perchè, come continua il quotidiano, nel 2024 si riproverà l’assalto ad Haaland, che a quel punto avrà una clausola da 180 milioni di euro.

L’articolo Real Madrid, spesa in casa City? Cancelo e Haaland entro il 2024 proviene da Calcio News 24.

