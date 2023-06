Il Real Madrid ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Joselu dall’Espanyol. Tutti i dettagli sull’operazione

Di seguito il comunicato del Real Madrid su Joselu.

COMUNICATO – Joselu Mato è un nuovo giocatore del Real Madrid. L’attaccante torna nel nostro club dopo aver vinto la Nations League 2023 con la squadra spagnola, in cui è stato protagonista con il suo gol decisivo contro l’Italia in semifinale, ed essere stato capocannoniere nazionale nell’ultimo campionato (16 gol con l’Espanyol).

La rosa di Ancelotti si rafforza con un calciatore di grande esperienza, che ha segnato gol nei tre maggiori campionati in cui ha militato. In Spagna ne ha firmati 58, ai quali si aggiungono i 22 che ha fatto in Bundesliga e i 10 che ha aggiunto in Premier League.

Joselu è arrivato all’accademia giovanile del Real Madrid nel 2010 e si è unito al Castilla. Nelle due stagioni nella nostra filiale, ha concluso come capocannoniere della squadra. Nella seconda, 2011-12, è stato fondamentale per raggiungere la promozione in Seconda Divisione come campione della categoria. Ha segnato 19 gol in stagione regolare e altri 7 in fase di promozione.

