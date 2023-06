100 milioni per acquistarlo e un rapporto mai sbocciato: Eden Hazard lascia il Real Madrid con un anno d’anticipo

Il Real Madrid dice addio, con un anno di anticipo, a Eden Hazard. Il calciatore belga saluta la Casa Blanca dopo essere costato 100 milioni, ma senza mai lasciare la sua impronta. Di seguito il comunicato del club.

«Real Madrid C.F. ed Eden Hazard hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore sarà escluso dal club a partire dal 30 giugno 2023. Eden Hazard fa parte del nostro club da quattro stagioni, nelle quali ha vinto 8 titoli: 1 Coppa dei Campioni, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa Europea, 2 Campionati, 1 Coppa del Re e 2 Supercoppe di Spagna. Il Real Madrid vuole esprimere il suo affetto per Eden Hazard e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase.»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG