L’allenatore della Real Sociedad, Imanol Alguacil, rischia di perdere una pedina importante per la sfida contro l’Inter in Champions

Gli infortuni non arrivano solo per l’Inter ma anche per la prossima avversaria dei nerazzurri in Champions League, ovvero la Real Sociedad. Alguacil rischia di perdere una pedina fondamentale per la propria squadra.

Contro l’Osasuna il centrocampista Ander Barrenetxea ha subito un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Gli esami effettuati hanno evidenziato una forte distorsione alla caviglia destra. La sua presenza per la sfida del 12 dicembre a San Siro è in forte rischio.

L’articolo Real Sociedad, Alguacil perde i pezzi: un giocatore a rischio contro l’Inter proviene da Inter News 24.

