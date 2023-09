L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato l’espulsione di Nicolò Barella durante Real Sociedad Inter: le parole

Ai microfoni di Prime Video, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese scagiona Nicolò Barella dall’espulsione (poi revocata) durante Real Sociedad Inter. Le parole.

ESPULSIONE BARELLA– «Barella ha il piede stretto e fa di tutto per liberarsi per seguire il pallone. Non vedo affatto un fallo da espulsione»

L’articolo Real Sociedad Inter, Calvarese: «Espulsione Barella Non c’era fallo!» proviene da Inter News 24.

