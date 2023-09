Mercoledì andrà in scena il match tra Real Sociedad ed Inter: ecco quando si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Novità sulla conferenza stampa di Simone Inzaghi in vista di Real Sociedad-Inter, prima gara del girone di Champions League di quest’anno per i nerazzurri, che andrà in scena mercoledì.

Come riferisce il giornalista Pasquale Guarro, il tecnico nerazzurro risponderà alle domande in conferenza stampa domani alle 18.45.

L’articolo Real Sociedad Inter, ecco quando parla Inzaghi in conferenza stampa: data e orario proviene da Inter News 24.

