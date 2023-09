Real Sociedad-Inter, Inzaghi: «Assenze? Domani faremo le nostre scelte» Le parole del tecnico

In diretta dall’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la sfida di Champions League contro la Real Sociedad, valevole per la prima giornata del girone

ASSENZE –

«Calha non ci sarà così come Cuadrado, Sensi e Agoumè. Abbiamo Asllani e crediamo tanto in lui, ha avuto tante richieste e abbiamo voluto tenerlo. Ha giocato partite importanti anche lo scorso anno, tantissimi derby. E’ pronto e domani farò le scelte insieme al mio staff».

Abbiamo rivisto il match, visto le cose fatte bene e quelle che potevamo fare meglio, come in tutte le gare. Sappiamo che è stata una grandissima serata per tutti noi, però come accade spesso è il passato. Ora conta la gara di domani, sarà una partita intensa, un test molto difficile per noi. La Sociedad è la squadra che insieme al Newcastle avrei voluto evitare dalla quarta fascia

