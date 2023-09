Le parole del portiere dell’Inter Sommer dopo il pareggio dei nerazzurri in Champions contro il Real Sociedad

A Sky Sport il portiere dell‘Inter Sommer ha parlato così del pareggio contro il Real Sociedad.

PARTITA IN SALITA – «Primo tempo molto male per noi, sin dall’inizio. Non siamo riusciti ad entrare in partita, non abbiamo preso le giuste decisioni in alcuni frangenti. Questo è quello che avviene spesso in Spagna, con i tifosi caldi: nel primo tempo non siamo entrati in partita».

PAREGGIO DI SQUADRA – «L’avevamo preparata bene, sapevamo che è un assetto di grande qualità con e senza palla. Ci sono giornate in cui non riesci a entrare in gara con qualche situazione sfavorevole. Il punto dimostra, comunque, che siamo una squadra in campo».

Ai microfoni di Prime Video, il portiere svizzero ha parlato così.

SENSAZIONI – «Sono molto felice di questo punto, abbiamo giocato un pessimo primo tempo ma nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione. In Champions League ci sono ottime sfidanti, dobbiamo correggere qualcosa ma l’importante è aver portato il punto a casa».

LA PARATA NEL FINALE – «E’ stata molto importante perché ci ha permesso di tornare a giocare. Sono molto contento di come abbiamo cambiato le cose nella ripresa, c’è da lavorare ma questo punto è importante. Questa squadra è ottima e lo abbiamo mostrato stasera prendendo un punto in un match non buono per noi. Questo dimostra che carattere abbiamo, la nostra capacità di migliorare le situazioni in partita; sono molto felice di essere qui».

L’articolo Real Sociedad-Inter, Sommer: «Male il primo tempo. Il pareggio dimostra…» proviene da Inter News 24.

