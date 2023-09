Il centrocampista della Real Sociedad Mikel Merino si è espresso a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro l’Inter

Merino ha presentato così la gara tra Real Sociedad e l’Inter:

«La verità è che il tempo vola, perché sembra ieri che arrivavo in questo club e iniziavo quest’avventura. Sono passati sei anni, ci sono state tante esperienze e tante partite, e sono molto orgoglioso e felice di aver raggiunto questo traguardo. Spero ne arrivino ancora di più. Per noi è un’esperienza unica, qualcosa di speciale. Ne ho parlato con colleghi e familiari. Da un lato ci sono tanta pressione, tanta ansia, tanti viaggi, ma dall’altro è quello che sognavamo da bambini, giocare contro il Real Madrid al Bernabéu o contro l’Inter in Champions League.Li affronteremo con grande entusiasmo, sapendo che stiamo realizzando dei sogni, ma allo stesso tempo gareggiando a viso aperto».

