Real Sociedad, Merino: «Lautaro può segnare in qualsiasi situazione. L’Inter…». Le parole del centrocampista

Mikel Merino, centrocampista del Real Sociedad, alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida contro l’Inter:

“Come vedo l’Inter? Molto molto bene. Finalista di Champions, ha iniziato la Serie A in maniera contundente: tre vittorie, nessun gol subito, quasi tre di media quelli segnati, Lautaro Martinez in gran forma e un attacco che ti può matar in qualsiasi situazione. Una squadra messa benissimo in campo con giocatori d’élite in ogni reparto, stanno lavorando in maniera eccelsa. L’affrontiamo con grande voglia, sapendo che abbiamo anche noi una buona rosa e che possiamo competere contro chiunque, con rispetto ma anche con fiducia nei nostri mezzi”.

