Ante Rebic ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della gara contro la Dinamo Zagabria: le dichiarazioni dell’esterno croato

Intervistato da Sky, Ante Rebic ha parlato alla vigilia della gara contro la Dinamo Zagabria in Champions League:

EMOZIONI: «Non ho tante emozioni per giocare qua, perchè io sono del Sud. Ma è bello tornare Croazia e giocare con i miei amici della Dinamo».

PARTITA: «Noi abbiamo preparato bene la partita e sappiamo che dobbiamo vincere domani per passare il turno. Loro non perdono da 9 mesi in casa e sappiamo che sarà difficile ma siamo pronti».

RUOLO: «Posso giocare in tutte le posizioni in cui posso essere utile: il mister deciderà dove giocherò».

PERCORSO: «Quando sono arrivato al Milan era una squadra totalmente diversa: siamo rimasti in 5/6 e siamo cresciuti molto e siamo più forti».

