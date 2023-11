Sergej Rebrov, ct dell’Ucraina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia. Le sue parole

Sergej Rebrov ha parlato in conferenza stampa in vista di Ucraina-Italia, in programma domani. Queste le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo fornito alla squadra le informazioni sull’ultima gara, questa è un’altra partita. Ci aspettiamo uno stadio tutto pieno che possa appoggiare i nostri calciatori. Abbiamo esaminato diverse tattiche. L’Italia è una squadra che può far sia una partita difensiva che offensiva, poi hanno grande intensità e un paio di buoni marcatori. Entro domani diremo ai nostri ragazzi tutto ciò che c’è da fare, proveremo a fare la miglior partita possibile».

CEFERIN – «Vuole l’Italia all’Europeo? A questo deve pensare la gente ucraina, non i nostri calciatori che devono restare concentrati e pronti per scendere in campo. Queste parole non vanno ad influenzare in alcun modo la nostra partita».

The post Rebrov non replica a Ceferin: «Vuole l’Italia all’Europeo? Queste parole non influenzano la nostra partita» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG