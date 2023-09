L’ex calciatore dell’Inter, Alvaro Recoba, ha parlato così di Lionel Messi e di quando ci giocò contro con la maglia nerazzurra

Intervenuto ai microfoni di TycSports, Alvaro Recoba ha eletto Lionel Messi come miglior giocatore al mondo, affrontato da lui stesso quando giocava con l’Inter.

LE PAROLE – «Chi è il migliore oggi? Messi. Non solo oggi ma lo è di tutta la storia. Da quando ha iniziato a giocare, ho avuto la fortuna di giocare contro di lui in un’amichevole tra Barcellona e Inter. Più che fortunato direi sfortunato perché, in quella partita, ci hanno segnato 5 gol. Da quella volta sono passati 16 anni e in questo lasso di tempo lui è sempre stato il migliore secondo me. È così contemporaneo che non puoi metterlo nello stesso posto di Diego Armando Maradona o Pelé. Confesso che quando l’Uruguay è uscito al Mondiale, ho fatto il tifo per l’Argentina».

