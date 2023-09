Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli è subentrato all’esonerato Paolo Zanetti solo pochi giorni fa ed è atteso da un battesimo di fuoco.

Aurelio Andreazzoli in conferenza stampa ha presentato il match di domani alle 12:30 contro l’Inter: il nuovo allenatore è ansioso di vedere a che livello è la sua squadra. “Io nei miei ho visto molta partecipazione, curiosità. Spero di averne suscitata anche io, con le proposte. Il tempo è poco, però siamo fiduciosi. L’obiettivo è il confronto. L’Inter esprime un gioco che mi piace molto, hanno molta varietà. Non è che devo arrivare io per evidenziare la forza dell’avversario”.

Serie A

Voglia di sovvertire il pronostico

“”Abbiamo l’occasione per confrontarci con una realtà bella e probante. Non ci sono occasioni migliori per vedere a che livello siamo. Il percorso è fatto di passi, domani sarà il primo. Modulo? Mi faccio molte domande, vediamo un po’ domani. Abbiamo lavorato sui concetti, sui principi, non è il sistema o la posizione in campo di un singolo a fare la differenza. Ci sono altre cose che sono estremamente più importanti. Intanto giochiamo, se la mettiamo sul piano della qualità i numeri sono realistici, ma se la mettiamo sul piano dell’umanità entrano altri fattori su cui noi puntiamo fortemente. Se sapessi di avere un calciatore che non ha dentro questo stato d’animo lo abbandono. Là dentro conta il mio pensiero, pur amando la libertà da dare ai calciatori tutti quanti devono allinearsi con quello che è il mio pensiero. Chi non si allinea è fuori”.

