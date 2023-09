Salernitana-Frosinone certifica alcune cosa: Sousa non ha peso davanti, mentre i ciociari hanno diverse idee di gioco

Paulo Sousa e Eusebio Di Francesco stanno vivendo situazioni opposte. Nonostante il portoghese guidi una squadra che la Serie A la conosce da tempo e l’ex mister della Roma sia dovuto ripartire da una neopromossa per riguadagnare posizioni e credibilità personale, anche l’1-1 di ieri all’Arechi dice che le cose vanno nettamente meglio per i ciociari. Che sono passati in vantaggio, hanno rischiato di conquistare un importante successo e godono di una classifica che li colloca in posizione del tutto rassicurante, almeno per ora, con 8 punti in 5 giornate. I granata, al contrario, sono in fondo, non hanno ancora vinto, vivono l’equivoco Dia con una certa apprensione, anche se ieri il gol è arrivato da Cabral che ne ha fatto le veci ed è stato insieme al solito Candreva l’uomo che ha manifestato più verve. I 19 tiri contro i 9 sono la dimostrazione di come i campani abbiano fatto di tutto per segnare di più, compreso 20 cross: una volta raggiunto il pari a inizio ripresa, non si sono certo accontentati e hanno premuto sull’acceleratore. Andiamo a vedere, scegliendo due quotidiani sportivi, i giudizi relativi ai due allenatori.

PAULO SOUSA – Il Corriere dello Sport lo salva con la sufficienza: «Sceglie Cabral come falso nueve. In attacco, però, soprattutto nel primo tempo la Salernitana è poco presente ed ha poco peso. Poi il pareggio muta l’inerzia del match». La Gazzetta dello Sport, invece, lo ritiene rimandato col 5,5: «Gli manca un centravanti. Cabral si muove bene ma il rovescio della medaglia è lo scarso peso offensivo. Da salvare c’è soprattutto la reazione nella ripresa».

EUSEBIO DI FRANCESCO – Un bel 6,5 all’unanimità. A Milano scrivono: «La sua squadra ha una bella idea di gioco e sa anche soffrire». A Roma puntualizzano: «Schiera una squadra ben organizzata. Tempestivi i cambi».

