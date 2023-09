I nerazzurri molto probabilmente ritrovano il loro regista titolare ma Inzaghi deve decidere chi far rifiatare.

L’Inter domani alle 12:30 è di scena ad Empoli: si tratta del più classico dei testa-coda visto che i toscani sono ultimi in classifica a 0 punti e per di più hanno appena cambiato allenatore. Per i nerazzurri è vietato prendere l’impegno sottogamba e per questo Simone Inzaghi limiterà di molto il turnover anche se le scelte definitive le si apprenderanno solo domani mattina alla consegna della distinta ufficiale.

Alexis Sanchez

Ballottaggio in avanti

Secondo Sky Sport l’unico vero dubbio riguarda Lautaro Martinez: il Toro finora le ha giocate veramente tutte e quindi ci starebbe un po’ di riposo. In questo caso giocherebbe Alexis Sanchez dal primo minuto: il cileno, protagonista di un buono spezzone a San Sebastian, proprio al Castellani ha segnato l’ultimo goal in maglia nerazzurra. Certa la presenza dal primo minuto di Thuram che ha riposto in Champions League; ci si aspetta di più da Arnautovic.

Turnover moderato

In porta ci sarà Sommer mentre la difesa sarà quella titolare con Acerbi e Bastoni insieme a Pavard preferito a Darmian; a lungo andare il francese dovrebbe essere la prima scelta. La novità è che l’ex Manchester United dovrebbe giocare lo stesso ma come quinto a centrocampo: è infatti Dumfries colui che inizialmente si dovrebbe accomodare in panchina. Turnover che riguarda anche Barella ma non lo stacanovista Mkhitaryan; se così fosse l’armeno rifiaterebbe poi nell’infrasettimanale.

L’articolo Verso Empoli-Inter: torna Calhanoglu, riposa Barella, dubbio Lautaro proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG