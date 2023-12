Domani sera il Milan affronterà l’Atalanta in campionato. In vista del match Pulisic punta a migliorarsi ancora, il dato da record

Domani sera il Milan affronterà l'Atalanta in campionato. In vista del match l'americano punta a migliorarsi ancora, il dato:

ha segnato 5 reti e fornito 2 assist nelle prime 12 presenze in questa Serie A eguagliando la sua miglior partenza in termini di gol e passaggi vincenti dopo lo stesso numero di gare giocate in un singolo campionato nei top 5 tornei europei (5 gol e 2 assist dopo 12 gare anche con il Chelsea in Premier League 2019-20 ma rimase a secco di partecipazioni alla 13esima presenza)

