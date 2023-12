Il calciomercato Milan è sempre attivo. In tal senso dalla Francia può arrivare un’occasione a prezzo di saldo, Cherki

Lascia il Lione?

come riportato da Calciomercato.com si tratterebbe di Rayan Cherki. Il Lione avrebbe deciso per la partenza, considerato che ad oggi non esistono i presupposti per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. Valutato sui 20 milioni, con uno stipendio annuale da 3.5 milioni, che lo rende ambito anche dalla Juventus oltre che dai rossoneri

