L’amministratore delegato dell’Inter non smette di ricercare talenti validi per il futuro: nel mirino dei nerazzurri ora ci sarebbe lui

Beppe Marotta ha appena prolungato il suo contratto con l’Inter fino al 2027, proiettando lo sguardo verso il futuro.

Tra i giovani talenti italiani spicca Simone Pafundi, classe 2006, in contrasto con l’Udinese per la mancata visibilità in prima squadra. Il fantasista, protagonista nelle selezioni U19 e U20 azzurre, è valutato tra i 15 e i 20 milioni, e l’Inter sembra interessata.

Secondo calciomercato.it, i nerazzurri avrebbero un piano ben definito: acquisire Pafundi nella prossima estate, includendo contropartite gradite all’Udinese e concedendolo in prestito ai bianconeri per un anno. Questo affare potrebbe ristabilire armonia tra i club, mitigando la disputa relativa a Samardzic.

L’articolo Calciomercato Inter, Marotta pensa al futuro: occhi sul giovane fantasista proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG