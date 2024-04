I giocatori dell’Inter, dopo aver conseguito il prestigioso traguardo dello scudetto, hanno iniziato a manifestare, in modi quanto mai originali, la loro richiesta per un riconoscimento extra rispetto ai bonus già previsti dai loro singoli contratti.

La richiesta, avanzata per la prima volta da Dimarco tramite una diretta video chiamata dal campo di allenamento e poi ripresa da Thuram e Calhanoglu su Instagram, ha trovato la pronta risposta del presidente Steven Zhang.

Un premio speciale per una vittoria memorabile

Steven Zhang, presidente dell’Inter, non si è fatto trovare impreparato di fronte alla richiesta dei suoi calciatori. Ha da subito mostrato il suo apprezzamento per il traguardo raggiunto dalla squadra concedendo loro non solo un riconoscimento in termini di bonus già concordati ma andando oltre. Zhang ha manifestato un grande rapporto con la squadra, confermato anche dai sorrisi e dallo spirito positivo che ha sempre contraddistinto le loro interazioni.

La sorpresa: un orologio per ogni campione

La richiesta specifica di Thuram e Calhanoglu di ricevere un orologio è stata accolta con entusiasmo da Zhang, che ha svelato di aver già previsto un simile regalo per tutti i membri della squadra. Si parla di un orologio personalizzato, segno tangibile del traguardo raggiunto, che probabilmente sarà fornito da D1 Milano, brand con cui il club ha recentemente instaurato una collaborazione. Questo gesto simbolizza non solo il valore della vittoria ma anche il legame particolare che unisce la squadra e la dirigenza.

Un bonus in denaro oltre le aspettative

Oltre all’orologio personalizzato, il presidente ha annunciato che sarà corrisposto ai giocatori anche un premio in denaro, la cui cifra sarà definita nei prossimi giorni. Questo premio sarà addizionale rispetto ai bonus già previsti nei contratti dei giocatori, segno di ulteriore riconoscimento per la memorabile vittoria dello scudetto. La decisione di Zhang di andare oltre gli accordi preestablished testimonia il suo desiderio di condividere con la squadra la gioia e il valore di un successo così significativo.

La gestione degli incentivi da parte di Zhang, che si discosta dai tradizionali schemi del calcio per abbracciare un approccio più moderno e personale, evidenzia un cambio di paradigma nella relazione tra la dirigenza e gli atleti. Questo stile di leadership, improntato sul riconoscimento e sulla valorizzazione delle relazioni umane, rafforza il legame tra la squadra e i suoi dirigenti, proiettando l’Inter verso un futuro all’insegna dell’unità e del successo condiviso.

