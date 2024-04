Fervono i preparativi a Milano per un evento che promette di entrare nella storia della città

Dopo la partita casalinga contro il Torino, prevista per domenica alle 12.30, la città si prepara a celebrare il successo dell’Inter con una grande sfilata che attraverserà il cuore del capoluogo lombardo.

Un itinerario celebrativo

La sfilata, che vedrà protagonisti i giocatori e lo staff dell’Inter a bordo di due autobus scoperti, partirà da San Siro alle ore 16. Il percorso, lungo 8 km, snoderà attraverso alcune delle vie e piazze più significative di Milano, toccando punti nevralgici come Piazzale dello Sport, Corso Sempione, Piazza XXV Aprile fino ad arrivare a Piazza Duomo. Questa parata, che si prevede durerà circa cinque ore, sarà un’occasione per i tifosi e per la città intera di condividere un momento di grande festa e unione.

Inter scudetto 2024

Momenti clou della celebrazione

Il tragitto della sfilata è stato pensato per permettere a quanti più tifosi possibile di partecipare alla celebrazione. Dopo aver attraversato vie simbolo della città come Via Manzoni e Piazza della Scala, l’arrivo a Piazza Duomo è previsto tra le 21 e le 21.30. Qui, il culmine delle celebrazioni vedrà i calciatori salire su Terrazza 21, dove si affacceranno per salutare la folla. Un momento simbolico che suggellerà la vittoria e l’unione tra la squadra e i suoi sostenitori.

La città si colora di neroazzurro

L’evento si preannuncia come un punto di riferimento per la città di Milano, che per un giorno si tingerà dei colori neroazzurri. Le autorità locali hanno già predisposto misure per garantire che l’evento si svolga nel miglior modo possibile, assicurando sicurezza e accessibilità per tutti i partecipanti. La festa scudetto dell’Inter non è soltanto un tributo ai successi della squadra sul campo, ma anche un momento di profonda connessione con la città che ne ha seguito le sorti, vivendone le gioie e le sfide.

