L’acquisto di Manolo Portanova da parte della Reggiana ha fatto scatenare il caos e l’associazione femministe di Reggio Emilia è pronta a scendere in piazza.

Il messaggio: «Invitiamo la comunità a partecipare contro l’ennesima offesa alle vittime di violenza patriarcale che ha macchiato la nostra città. Una vicenda orribile di cui si è resa protagonista la dirigenza della Reggiana, perché sono gli interessi economici e di prestigio della squadra a valere più di ogni altra cosa. Si decide di proteggere un uomo accusato e condannato per stupro in primo grado, di chiudere per così dire un occhio, di sminuire l’accaduto. Siamo furiose e indignate, porteremo in piazza la nostra rabbia e la nostra vibrante protesta».

