La Reggina è in attesa della sentenza del Collegio di Stato per capire se potrà essere riammessa in Serie B oppure dovrà ripartire dai dilettanti. Negli ultimi giorni ci sono state le dimissioni del presidente Ilari, durato un mese alla guida dei calabresi, ma è tornato Saladini. Di seguito la nota:

«Ho assunto nuovamente il controllo della Reggina 1914 con l’obiettivo di mettere ordine. È un atto doveroso nei confronti di Reggio Calabria. Sono convinto di aver operato nel rispetto delle norme. Domani ( oggi n.d.r.) giocheremo la nostra partita più importante per difendere la Reggina. Ringrazio l’on. Francesco Cannizzaro, che è stato sempre vicino alla Reggina, lavorando in modo silente per difenderla».

