Le parole dell’avvocato Chirico sulla situazione giudiziaria della Reggina, che spera di poter essere ripescata nella prossima Serie B

Dalle colonne della Gazzetta del Sud l’avvocato Nino Chirico, specializzato in diritto sportivo, ha parlato della situazione della Reggina, in attesa di sapere se sarà accolto il suo ricorso per il ripescaggio in Serie B.

«La faccenda complicata, ma non disperata. Anzi, fino ad oggi, era uno scenario prevedibile considerato che, a giudicare era un organo di controllo endo-federale e la valutazione poggiava su presupposti anche di natura politica. D’ora in poi, sia al Collegio di Garanzia del Coni che in sede di giudizio amministrativo, finalmente si parlerà di diritto e di normative. E su quel campo ritengo che la Reggina abbia diverse carte da potersi giocare».

