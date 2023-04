Le parole di Jeremy Menez dopo la sconfitta della Reggina con il Genoa: «Dobbiamo continuare con questo atteggiamento e la vittoria arriverà»

Jeremy Menez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Reggina contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

«Sapevamo fosse una partita difficile, ma ce la siamo giocata ad armi pari fino all’ultimo istante. Purtroppo è un momento in cui gli episodi non girano per il verso giusto, infatti a inizio secondo tempo c’era un rigore per noi. Ma ho visto una buona Reggina, dobbiamo continuare con questo atteggiamento e la vittoria presto arriverà. Gli ultimi due mesi sono stati un po’ difficili dal punto di vista dei risultati, ma quello che avevamo perso nelle ultime tre partite lo abbiamo ritrovato ieri sera. Siamo usciti da Marassi a testa alta. Adesso pensiamo al Perugia».

L’articolo Reggina, Menez: «Manca un rigore per noi nel secondo tempo» proviene da Calcio News 24.

