Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato della tradizione olandese presente nel club rossonero: le dichiarazioni

Durante l’intervista ai canali ufficiali dell’Olanda, Reijnders ha svelato:

Ho letto che sono il tredicesimo giocatore del Milan come olandese, quindi ci sono molte connessioni tra il Milan e gli Orange. E’ molto bello e mi rende anche molto orgoglioso che come olandese io giochi al Milan. Sì, è vero, quelle sono le icone del club e, se si sta in palestra, si possono vedere anche i palloni d’oro di Marco van Basten e Ruud Gullit

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE

The post Reijnders e la tradizione olandese nel Milan: le parole appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG