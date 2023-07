Reijnders Milan, all-in sull’olandese dell’Az Alkmaar: si lavora sui bonus. Le ultime notizie e gli aggiornamenti

Dopo aver concluso l’affare Pulisic, il Milan si è fiondato su Reijnders per cercare di chiudere nel più breve tempo possibile l’operazione con l’Az Alkmaar. Ieri c’è stato un miglioramento dell’offerta.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come i rossoneri siano arrivati ad offrire 20 milioni di euro, con gli olandesi che ne chiedono 5 in più. La speranza del Milan è di condurre in porto l’operazione inserendo diversi bonus.

