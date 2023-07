Reijnders Milan, braccio di ferro con l’Az: si ragiona su queste cifre per il trasferimento del centrocampista

Il Milan continua a lavorare in maniera attiva per regalare a Pioli almeno un altro centrocampista. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi caldi è Reijnders dell’Az.

Con il giocatore c’è già un accordo di massima per un contratto da 1,7 milioni di euro a stagione. La partita da giocare è con il club olandese: chiesti 25-30 milioni, il Diavolo vorrebbe chiudere per 18-20.

