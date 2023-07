Reijnders Milan, trattativa in corso con l’AZ Alkmaar: tutti gli aggiornamenti e le novità sul centrocampista olandese

Il Milan continua a lavorare per Reijnders. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, il giocatore è una delle priorità di Pioli come rinforzo per la prossima stagione.

I rossoneri hanno offerto 19 milioni (compresi di bonus), mentre l’AZ Alkmaar vuole di più e garantiti come prima richiesta. La trattativa è in corso e potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore.

