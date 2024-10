Oltre al danno, anche la beffa. E’ arrivata la decisione ufficiale per Reijnders dopo quanto accaduto in Milan-Udinese.

Il Milan a breve scenderà in campo per la sfida di Champions League contro il Bruges ma, inevitabilmente, l’attenzione ricade ancora sull’incontro di sabato contro l’Udinese. L’espulsione di Reijnders fa ancora discutere i tifosi e non solo.

L’olandese ha dovuto lasciare anzitempo la partita contro i bianconeri sul punteggio di 1-0 per il Milan, costringendo i compagni a una gara di estrema sofferenza. Inutili le proteste e le recriminazioni per una decisone apparsa a tutti errata.

Testa al Bruges

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Bruges. Dopo il ko in campionato contro la Fiorentina e una vittoria risicata contro l’Udinese, i rossoneri hanno bisogno di ritrovare fiducia e continuità nelle prestazioni. La formazione ufficiale suggerisce un Milan determinato a giocarsi tutte le sue carte con il possibile schieramento di un 4-2-3-1 con questi undici in campo: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

Oltre al danno, la beffa

Era attesa la sentenza del Giudice Sportivo dopo il week end di campionato. Inevitabile la squalifica per un turno per Reijnders. In particolare l’olandese è stato squalificato “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete“. Per completare l’opera è arrivata anche un’ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 54° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Il paradosso rossonero

Il Milan vive senza dubbio un paradosso clamoroso: squadra tra le più corrette in Europa ma anche quella con il maggior numero cartellini rossi incassati. Se l’espulsione di Theo era sacrosanta, quella rimediata da Bartesaghi contro il Lecce e quella di Reijnders contro l’Udinese gridano vendetta. In entrambi i casi le decisioni arbitrali non hanno convinto per nulla.

