Moncada sarebbe pronto a “regalare” un vice Fofana di lusso a Fonseca. Ritorno di fiamma per uno dei suoi pupilli.

In una fase di strategica pianificazione di rinforzi per la sua squadra, il Milan mette gli occhi sui talenti emergenti nel panorama calcistico. La necessità di ampliare le opzioni in mediana diventa una priorità assoluta, dato l’attuale stato di cose. Il direttore tecnico Frederic Moncada e il tecnico Paulo Fonseca stanno valutando la possibilità di arricchire il centrocampo rossonero-

Tale valutazione si contestualizza soprattutto in vista dell’imprevisto ostacolo costituito dall’infortunio di Ismaël Bennacer. Nonostante la chiarezza del tecnico portoghese nel non considerare rinforzi nel reparto offensivo nel prossimo mercato di gennaio, la situazione per il centrocampo rimane aperta a nuove possibilità.

Un mercato attento alle giovani promesse

Il Milan si muove sul mercato con l’occhio ben attento alle giovani promesse che potrebbero arricchire le opzioni a centrocampo. Nel radar di Moncada e Fonseca figurano nomi quali Ricci del Torino, Belahyane del Verona, e Frendrup del Genoa. La valutazione di questi giocatori segue criteri ben definiti, che tengono conto di fattori tecnici, di costi e non meno importante, di posizionamento nell’attuale scacchiere della squadra. Questa attenzione verso le nuove leve evidenzia la strategia del club di investire in talenti emergenti che possano crescere nel contesto competitivo del Milan.

La possibile mossa per Lucas Gourna-Douath

Tra i vari nomi presi in considerazione, spicca quello di Lucas Gourna-Douath, mediano francese del 2003 con radici centrafricane, la cui classe e visione di gioco non sono passate inosservate agli occhi degli scout milanisti. La sua giovane età, unita alle qualità tecniche, lo rendono candidato ideale per il ruolo di vice-Fofana, inoltre il suo status di under-22 favorirebbe la gestione dei posti limitati nella lista dei giocatori. Il rapporto qualità-prezzo, con un cartellino che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, rappresenta un’ulteriore attrattiva per un club attento alla sostenibilità degli investimenti.

Il fattore lista e le dinamiche di mercato

Un fattore determinante nella scelta dei rinforzi è rappresentato dalla lista dei giocatori formati all’estero. Con tutti i posti attualmente occupati, il Milan si trova nella situazione di dover bilanciare eventuali acquisti con cessioni, per non rischiare di superare il limite imposto. L’acquisto di un giovane come Gourna-Douath, che non occuperebbe uno slot nella lista data la sua età, si configura quindi come un’opzione strategica per mantenere l’equilibrio del roster, senza rinunciare a inserire nuove forze nel centrocampo.

