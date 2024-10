L’eco delle polemiche in merito all’espulsione di Reijnders in Milan-Udinese non dimunuiscono. L’ultima presa di posizione è davvero forte.

Il Milan ha vinto, e meno male direi. Il cartellino rosso sventolato in faccia a Reijnders avrebbe potuto compromettere una gara che i rossoneri avevano impostato su solidi binari. La vittoria finale rende meno amara una decisione arbitrale senza dubbio molto dubbia.

L’eco delle polemiche non accenna a diminuire, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. L’ultima presa di posizione è davvero forte e decisa, e non lascia spazio a equivoci o fraintendimenti: si rischia di “falsare il campionato”.

Oltre al danno la beffa

Era attesa la sentenza del Giudice Sportivo dopo il week end di campionato. Inevitabile la squalifica per un turno per Reijnders. In particolare l’olandese è stato squalificato “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete“. Per completare l’opera è arrivata anche un’ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 54° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

La durissima accusa al sistema

Fabio Ravezzani è tornato a parlare del caso del cartellino rosso esposto in facci a Reijnders in occasione di Milan-Udinese. Il giornalista non si è risparmiato nel giudicare l’episodio sul proprio profilo X affermando che “senza regole certe, la competizione è falsata”, alludendo al caso dell’espulsione del centrocampista olandese. Ha poi aggiunto che “due squadre potenti ( riferendosi a Milan e Inter ) che sono state trattate così male su due episodi analoghi, ma molto diversi, rendendo ancora più assurde le decisioni degli arbitri e soprattutto del Var”.

Var arbitro Mariani

Mancanza di uniformità

Fabio Ravezzani prosegue il commento aggiungendo inoltre una riflessione più ampia sugli arbitri e l’applicazione del VAR. In particolare afferma che “c’è questa pericolosissima sudditanza dei varisti nei confronti degli arbitri, una mostruosa commistione tra varisti e arbitri e in certe situazioni limite non c’è uniformità”.

